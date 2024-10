Hospital de Clínicas é uma das oito instituições mundiais selecionadas para capacitação de especialista

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi um dos oito selecionados no mundo para aprimorar os conhecimentos na área de Doença de Parkinson e Transtornos do Movimento pela Fundação Michael J. Fox para Pesquisa de Parkinson (MJFF). A seleção dos centros médicos acadêmicos dá direito a indicar dois profissionais para aprimorar os conhecimentos na área. É a primeira vez no Brasil que um centro é selecionado para esse programa, e a segunda na América Latina.

A partir de 2025, dois neurologistas serão treinados no Hospital de Clínicas para diagnóstico e tratamento dessas condições. O treinamento ficará sob responsabilidade do Grupo de Doença de Parkinson e Transtornos do Movimento do Hospital, coordenado pelo Prof. Artur Schuh, sendo que o pagamento dos salários e o financiamento das pesquisas que serão desenvolvidas pelos selecionados ficará a cargo da MJFF.

A seleção das instituições premiadas foi baseada em critérios como o histórico de treinamento da equipe em Transtornos do Movimento, a amplitude e profundidade dos cuidados clínicos assistenciais e das pesquisas desenvolvidas. O HCPA já conta com dois projetos de pesquisa patrocinados pela Fundação, que investe cerca de dois bilhões de dólares por ano em pesquisas sobre a doença.

Desde 2014, 40 especialistas (sendo doze dos Estados Unidos) de treze países já participaram da capacitação. Hoje, pelo menos seis milhões de pessoas em todo o mundo vivem com Parkinson - número que deverá duplicar até 2040 devido ao envelhecimento da população.

Confira, abaixo, as instituições selecionadas: