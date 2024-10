Prefeitura de Pelotas divulga cortejo das urnas funerárias até o local do velório

Já está definido o cortejo com as urnas funerárias das vítimas do acidente com a delegação do projeto Remar para o Futuro, que aconteceu na BR-376, em Guaratuba (PR), na noite de domingo (20). Os corpos dos atletas, do coordenador do projeto e motorista da van, devem chegar por volta das 13h30 no Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto.

• LEIA TAMBÉM: Velório de equipe de remo ocorre à tarde em Pelotas e será aberto ao público

Dali, com apoio dos agentes de trânsito, Guarda Municipal, Brigada Militar, Exército e Corpo de Bombeiros, as urnas sairão em direção à sede campestre do clube Centro Português 1º de Dezembro, Recanto de Portugal.



O cortejo começa no aeroporto pela avenida Zeferino Costa em direção à avenida Salgado Filho; segue em curto trajeto pela avenida República do Líbano, avenida São Francisco de Paula, Ferreira Viana, Adolfo Fetter e avenida Portugal.



Serviço do velório



Data: 22/10

Horário: 16 horas

Local: Rua Cidade de Faro, 238- Salão Principal- Sede Campestre