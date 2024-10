O que é a 'cocaína rosa', substância que apareceu em teste toxicológico de Liam Payne

Os exames toxicológicos feitos no cantor Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, apontaram a presença de "cocaína rosa" no organismo do ex-integrante da banda One Direction. A informação foi apresentada pelo veículo ABC News.

(uma derivação em português da pronúncia em inglês Two-C), a- ou seja, o sentimento de que há uma desconexão com o próprio corpo e pensamentos.. O nome é dado por conta do efeito eufórico, de agitação e sensação de bem-estar que as duas drogas causam em quem as consome - além de ambas serem comercializadas e usadas em pó.A droga é sintética e produzida a partir de uma mistura de cetamina ou quetamina (um anestésico), MDMA (associado como sinônimo do Ecstasy), cafeína e metanfetamina. Conforme a ABC News, também podem ser usados para produzir esse coquetel a própria cocaína, benzodiazepina e crack.Essa composição faz a cocaína rosa ser mais cara por conta do alto custo de produção. Por isso, é conhecida também por ser usada por pessoas de alto poder aquisitivo. Além também de ser perigosa, uma vez que o usuário nem sempre sabe com precisão o que está usando e colocando dentro do próprio organismo.Ainda sobre suas propriedades, a droga costuma provocar no início uma sensação de agitação e animação, que posteriormente evoluem para alucinações. Esse segundo efeito torna o seu consumo mais arriscado porque impede o usuário de medir com clareza as consequências de seus atos, o colocando em situações de perigo.Em texto divulgado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) em abril do ano passado, o professor José Roberto Santin, doutor em toxicologia, explica que o efeito estimulante e as alucinações provocadas pela cocaína rosa são decorrentes da presença de metanfetamina e ou do LSD.", declara.Segundo o professor, que também é coordenador de um Grupo de Trabalho de Toxicologia do CFF, o uso da droga em doses extremas pode provocar sobrecarga do coração e, como consequência, levar a pessoa a um infarto; além de vício, dependência e overdose em casos de consumo excessivo.Isso ocorre porque, segundo informações apresentadas pelo Hospital Santa Mônica, também em texto divulgado em seu site, o efeito das anfetaminas da cocaína rosa no cérebro é muito exagerado, causando um aumento abrupto de dopamina e a noradrenalina - neurotransmissores associados ao prazerComo efeito, o próprio organismo regula o aumento dessas substâncias químicas, reduzindo o número de receptores desses neurotransmissores. Resultado:para conseguir gerar o mesmo efeito produzido quando foi usada na primeira vez."Além disso, como o pó rosa é considerado um alucinógeno, seus usuários podem sofrer com a distorção da realidade.", alerta a instituição.Apesar de ser mais comum em outros países da América do Sul, como Argentina e Colômbia, essa droga também já foi apreendida no Brasil.