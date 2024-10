Morre Peter Rodenbeck, empresário que trouxe Mc Donald's, Outback e Starbucks ao Brasil

Morreu nesta sexta-feira (18), aos 85 anos, o empresário Peter Rodenbeck, em decorrência de um câncer. Americano naturalizado no Brasil, ele residia em São Paulo e foi responsável por trazer as franquias Mc Donald's, Outback e Starbucks ao país.

A informação foi confirmada pela Bloomin' Brands, grupo que detém as marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie, no qual Rodenbeck atuava como conselheiro.

Rodenbeck iniciou sua história no Brasil em 1979, quando, junto do também americano Gregory Ryan, morto aos 66 anos em 2017, trouxe o McDonald's para o país. Ele atuou na franquia por quase 20 anos.

Em 1996, se uniu a Salim Maroun e Giancarlo Zanolini para trazer o Outback Steakhouse para o Brasil.

Uma década depois, em 2006, ele e a esposa Maria Luisa Rodenbeck encabeçaram a vinda de uma nova franquia ao País, o Starbucks.

Pouco tempo depois da inauguração da rede de cafeterias, em 2007, Maria Luisa morreu em um acidente de carro no Rio de Janeiro, aos 49 anos. Na época do acidente, ela atuava como diretora-executiva do Starbucks no Brasil e havia recém-retornado de uma viagem à Austrália com Rodenbeck, que havia recebido o prêmio da rede Outback como o melhor operador internacional da marca.

Um ano depois do acidente ele disse à Folha que ainda usava a aliança de casamento dele e carregava a de Maria Luisa na carteira.

Descrito como um empresário visionário e comprometido, ele afirmou à época que mantinha o legado de Maria Luisa nos negócios. "Se eu pensei em algum momento em desistir do projeto [do Starbucks]? Não. Ainda mais depois do acidente, o compromisso cresceu, pessoalmente", disse.

Nascido na cidade de Mount Pleasant, no estado de Michigan nos Estados Unidos, Rodenbeck era formado em administração bancária, finanças e contabilidade pela Stern School, na New York University, e em administração de saúde e tecnologia de informações pela Harvard Extension School.

Em nota, a Bloomin' Brands disse que Rodenbeck "inspirou uma legião de empreendedores em todo Brasil, além dos sócios e colaboradores de todos os restaurantes das marcas por onde passou, como exemplo de determinação, honestidade e generosidade" e afirmou que seu legado "viverá em cada uma das marcas que ajudou a implantar" no país.