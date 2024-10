Orla do Guaíba receberá R$ 5,2 milhões para obras de recuperação pós enchente

A prefeitura de Porto Alegre assinou, nesta sexta-feira (18), a ordem de início das obras de recuperação do Trecho 3 da Orla do Guaíba. O investimento será de R$ 5,2 milhões oriundo de Termo de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), da empresa Cyrela. O prazo para finalização é de seis meses. As intervenções vão trazer melhorias para a área de 14,6 hectares, entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante.

Serão realizadas obras de revitalização das áreas ao ar livre, incluindo a pavimentação de trechos danificados pela enchente de maio de 2024 e recuperação dos chuveiros e das telas que cercam as quadras de esportes. Novos bancos e lixeiras serão instalados, e os já existentes passarão por restauração. A iluminação será renovada para garantir maior segurança.



A vegetação também será qualificada. Os taludes serão recompostos, e o gramado, substituído. O solo será descompactado para remoção de detritos, seguido pela aplicação de uma nova camada de terra. Após, será feito o plantio de novas espécies nativas, provenientes do Viveiro Municipal. Além disso, a área de mata ciliar será ampliada para aumentar a proteção contra os impactos das cheias.



A pista de skate receberá melhorias para recuperar seu estado original. As obras incluem limpeza, recuperação da alvenaria e das juntas, além da aplicação de resina e nova pintura.

Para o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, o projeto é um símbolo de resiliência da Capital. "Este importante investimento será gerido em três frentes de trabalho: a reforma do parque em si, a retomada das partes internas (banheiros, bares, etc.) e a proteção contra possíveis novas enchentes", descreveu.

Na parte interna os banheiros contarão com revestimento cerâmico nas paredes, novas esquadrias com vidros temperados, portas de alumínio e ferro e janelas de aço. Além disso, serão instaladas novas redes elétricas, sistemas de climatização e dispositivos de segurança antifurto.



Os três bares reformados terão as paredes internas construídas com blocos de concreto e receberão novos revestimentos no piso e teto. As instalações elétricas e de climatização serão reformadas, com a elevação dos cabos elétricos para evitar contato com a água. Neste período, os bares funcionarão em caráter provisório em contêineres e estão instalados banheiros químicos para população.

Luiz Guilherme Paludo, diretor de incorporação da Cyrela ressaltou a importância da Orla do Guaíba para os porto-alegrenses. "Quando se fala em Porto Alegre é impossível não falar da orla. A gente fica muito feliz em participar desse processo de revitalização após as enchentes que atingiram a cidade"