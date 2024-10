Taxa de evasão escolar tem queda com o Programa Todo Jovem na Escola

fator de risco maior para evasão escolar no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados pelo governo gaúcho, na tarde desta quinta-feira (17). Com 270 mil alunos no ensino médio, a taxa de abandono geral está em 12% - o que representa um prejuízo de R$ 395 mil reais, por estudante, ao final do ano.



Esta é a primeira vez que o governo do Rio Grande do Sul divulga os resultados do programa. Criado ainda em 2021, o Todo Jovem na Escola, iniciativa que garante um auxílio de R$ 150 aos estudantes, passou por, pelo menos, duas adaptações, uma em 2022 e uma recente reformulação neste ano, servindo também como base para o programa Pé-de-Meia,



“Os alunos não participantes têm 14% mais chances de abandono do que os participantes do programa em 2022, o que aumentou para 62% em 2023”, explica o diretor do Departamento de Planejamento Governamental (Deplan), Henrique Acosta, vinculado à secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (SPGG). Entre os comportamentos específicos, a diminuição da taxa de abandono entre participantes indígenas, que passou de 7,6% para 4,4%.



Segundo a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, o primeiro ano do ensino médio tem um abandono maior de estudantes, o que vai caindo ao longo dos anos. Este é, inclusive, um dos fatores principais para o novo modelo de ensino médio. “O programa é um estímulo para continuar. O mais grave problema no ensino médio no Rio Grande do Sul é a evasão ou abandono, representando uma perda muito grande em qualificação e recursos - chegando a R$ 395 mil reais por aluno anualmente.

“Em 2024, os resultados serão maiores e melhores do que os anos anteriores”, destaca o vice-governador do Estado, Gabriel Souza. No entanto, ainda não é possível analisar os dados completos, pois as atividades estão em andamento. Os investimentos ainda para 2024 são de R$ 246 milhões, dos quais R$ 112 milhões já foram pagos. Receber três ou mais meses de bolsa é considerado um fator de proteção.



Os dados apresentados na tarde desta quinta-feira também destacam o perfil do público que utiliza o programa Todo Jovem na Escola. Em maioria, são meninas brancas, residentes de áreas urbanas, com 18 anos, que cursam o primeiro ano do ensino médio.



A partir de 2024, o programa passou a funcionar com bolsa de R$ 150 distribuída em quatro fases. Em março, com a matrícula no ensino médio e o registro no Cadastro Único. Entre abril e janeiro, uma bolsa regular mensal, com a exigência de 75% de frequência e um bônus aos estudantes da tempo integral. Já para janeiro está previsto um prêmio engajamento, após a realização das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (SAERS) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), além de uma poupança aprovação, duas bolsas em janeiro após a aprovação no ano, permitido saque total apenas no final do ensino médio.