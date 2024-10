Acidente na BR-290 causa lentidão e congestionamento na entrada de Porto Alegre

Um acidente na BR-290 entre quatro veículos resultou em um congestionamento na entrada de Porto Alegre nesta quinta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência no quilômetro 101,6 no trecho de Eldorado do Sul para Porto Alegre, por volta das 8h. A colisão na passarela da Ilha das Flores entre carros teve apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido e não houve mortes. Porém, segundo os agentes da PRF, o acidente deixou o trânsito lento e congestionado. Os quatro veículos envolvidos na colisão ficaram sobre a pista sem rodar. O fluxo de automóveis ficou apenas em uma faixa e os policiais rodoviários registraram uma longa fila de carros na rodovia.

Os reflexos do acidente foram sentidos pelos condutores que tentavam chegar a Porto Alegre pela nova Ponte do Guaíba. Segundo os policiais rodoviários, mesmo após o encerramento do acidente por volta das 10h o trânsito seguia lento e congestionado na chegada a Porto Alegre. Os motoristas tiveram que ter muita paciência porque o trânsito na nova Ponte do Guaíba, no sentido para Porto Alegre, e na avenida Castelo Branco, estava totalmente parado.

Já no km 307, da BR-386, em Pouso Novo, a PRF informa que a rodovia ficará bloqueada porque será necessário o transbordo da carga de combustível. A previsão dos policiais rodoviários é de que o bloqueio permaneça o dia todo