Centro de Integração da Criança Especial Kinder completa 36 anos

O Centro de Integração da Criança Especial Kinder completa, nesta quinta-feira (17), 36 anos de atividades. Para marcar a data, a entidade filantrópica promove, das 14h às 16h, uma cerimônia, na sua sede na rua Marcone, 421, no bairro Partenon, em Porto Alegre, com a participação da fundadora, Bárbara Fischinger. A entidade atende cerca de 250 bebês, crianças e adolescentes, com idade entre zero e 24 anos, com deficiências múltiplas, com um variado espectro de patologias como: paralisia cerebral, lesões medulares, síndromes genéticas, malformações congênitas, entre outras. Esses quadros neurológicos implicam em complicações associadas tais como: deficiência intelectual, auditiva, visual, sensorial ou motora.A entidade filantrópica realiza atendimento especializadoOs atendimentos são especializados. Já a metodologia foi concebida por Bárbara Fischinger, que é fisioterapeuta, é organizada em três frentes de acolhimento: escolar, de saúde e de assistência social. Todos os acompanhamentos são realizados para incluir, desenvolver, educar e informar as crianças e os familiares.O método é baseado na integração de métodos tradicionais. “A prática de sala de aula face às características do aluno que apresenta deficiência múltipla requer um olhar interdisciplinar que remete a uma ação conjunta entre a área da pedagogia e as interfaces com a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, neurologia, psiquiatria e assistência social”.A diretora-executiva da Kinder, Denise Ries Russo, acompanhada da segunda vice-presidente, Bettina Vierneisel, da gestora de desenvolvimento institucional, Melissa Maestri e da conselheira, Isabel Jaekel da Silva estiveram na sede do Jornal do Comércio e foram recebidas pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero. Na oportunidade, as representantes da entidade, entregaram uma distinção de parceiro-especial Kinder ao JC.