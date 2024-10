Ação arrecada mechas de cabelo para perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico em Porto Alegre

O Hospital São Lucas da Pontíficia Universidade Católica (PUC-RS) organiza, na segunda-feira (21), das 11h às 17h, a terceira edição do Cabelaço. O evento visa arrecadação de mechas de cabelo para pacientes oncológicos, e acontece no Centro de Bem-Estar do Hospital São Lucas da PUCRS (Av. Ipiranga, 6690, Jardim Botânico, Porto Alegre).

Cada interessado pode doar, no mínimo, 15 centímetros de cabelo para a confecção de perucas que serão destinadas às pacientes em tratamento oncológico no Centro de Oncologia da Instituição. A comunidade pode levar mechas já cortadas ao local do evento ou no Serviço de Pastoral e Solidariedade do HSL PUCRS.

A ação, alusiva, segundo à instituição, à Campanha Outubro Rosa, reúne colaboradores do Hospital São Lucas da PUCRS para um gesto de solidariedade, e é organizada pelo HSL PUCRS em parceria com a Oncoclínicas e o salão Hugo Beauty.