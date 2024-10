Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte terá novas instalações

O Serviço Social do Transporte o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) lança, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, a pedra fundamental de suas novas instalações em Lajeado, na av. dos Ipês 1841, bairro Jardim Botânico.

Francisco Cardoso, presidente do Conselho Regional do Sest Senat no Rio Grande do Sul, informa que a nova unidade terá capacidade para realizar até 53 mil atendimentos de treinamento e de saúde por ano, gerando até 35 empregos diretos. Cardoso diz que o investimento foi de R$ 20 milhões para construção e equipamentos para seu funcionamento. “Deste modo, o Sest Senat expande os serviços para os trabalhadores do transporte e comunidade no Vale do Taquari”, cita.

Novo espaço que abrigará um centro de formação profissional

De acordo como dirigente, a unidade que hoje está atendendo no bairro Santo André, em anexo ao Posto do Arco, terá um novo espaço que abrigará um centro de formação profissional com salas de aula; cabine com simulador de direção para treinamento de motoristas de ônibus, de caminhão e van, e laboratório de informática.

Cardoso acrescenta que o espaço contará também com centro de promoção social, que ofertará serviços de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição, além de um espaço multiuso para a realização de eventos e uma área de esporte com campo de futebol.

O Sest Senat atende as empresas de transporte e autônomos, com foco nos seus trabalhadores e dependentes, bem como a comunidade na qual está inserida. Na região de Lajeado atuam 10 mil trabalhadores do setor.

Atualmente o Sest Senat conta com 162 unidades em funcionamento em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul tem 13 unidades, localizadas em: Lajeado, Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carazinho, Ijuí, Passo Fundo, Santa Rosa, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, Santana do Livramento e Santa Maria.

“O investimento na expansão das unidades de Lajeado e Ijuí e as novas unidades em construção em Novo Hamburgo, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre (Porto Seco), além da reforma da unidade do bairro Humaitá em Porto Alegre, exigirão R$ 150 milhões”, detalha.

Ainda segundo, presidente do Conselho Regional do Sest Senat no Rio Grande do Sul, até o final de 2025, serão 17 unidades em funcionamento no Estado. “O Sistema Transporte CNT - Sest Senat seguem comprometidos em trabalhar pela reconstrução do Rio Grande do Sul, com ênfase nas regiões mais atingidas pelas enchentes”, acrescenta.