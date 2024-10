Gaúcha de 116 anos é a segunda pessoa mais velha do mundo; conheça a Irmã Inah

Em frente ao tradicional Parque da Redenção encontra-se um tesouro escondido. Atrás das grades do portão da João Pessoa, nº 547, existe uma história que merece ser contata mil vezes. Ou melhor, 116 vezes, uma para cada ano de vida. Quem mora ali, na Congregação Irmãs Teresianas no Brasil, é Inah Canabarro Lucas, a segunda pessoa mais velha do mundo.

Aos 116 anos de vida, a Irmã é natural de São Francisco de Assis, na região das Missões do Rio Grande do Sul, só é mais nova do que a japonesa Tomiko Itooka. A diferença é de dias. A data que consta na certidão é 8 de junho de 1908, mas, de acordo com a família, a brasileira nasceu no dia 27 de maio e foi registrada dias depois.

Seu sobrenome, Canabarro, entrega que vem de família importante. É sobrinha trineta do General David Canabarro, figura importante na Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul.

Ela é freira da congregação Teresiana do Brasil, com residência em Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC

Ao longo da sua trajetória, Inah dedicou-se ao trabalho como professora. Lecionava português, matemática, ciências, artes, história e religião. Trabalhou não só no Rio Grande do sul, mas também no Rio de Janeiro. Também, foi diretora do colégio Santa Teresa de Jesus em Santana do Livramento. A família destaca que entre seus alunos estava o ex-presidente da República (1979-1985), General Figueiredo.

Além disso, a Irmã é colorada fanática. Na segunda-feira (14), Inah batia palmas e dava tímidos sorrisos quando o clube do povo era mencionado. Sua coleção tem camisetas, mantas, chinelos, toalhas e quadros que decoram seu quarto até hoje. Ela é mais velha do que o colorado. A diferença é de meses. O Sport Club Internacional faz 116 anos em abril de 2025.

Hoje quem a acompanha são, principalmente, seus sobrinhos Cleber e Ivelise. De acordo com Ivelise, a tia-avó teve uma piora no seu quadro em 2022. "Até dois anos atrás, ela pintava, jogava canastra e conversava bastante. Isso aconteceu por conta de uma bactéria que se alojou nos rins devido a um corte na perna. Teve de dois meses internada no hospital, de lá pra cá ela diminuiu a vitalidade", descreve a sobrinha-neta de Inah.

Qual o segredo da longevidade?

Essa talvez seja a maior curiosidade daqueles que se deparam com a história da Irmã. Qual o segredo? Quero chegar nessa idade também, o que eu faço?

Para Ivelise, a resposta não está, exclusivamente, em dietas mirabolantes e exercícios em grande quantidade. "Claro que sempre manteve uma alimentação regrada e com atividade física, mas minha tia sempre dizia que o segredo estava na sua alegria de viver. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre, disposta a trabalhar e ajudar os outros", informa Ivelise Coelho.

Evelise, sobrinha-neta da Inah, diz que a Irmã é o maior orgulho da família TÂNIA MEINERZ/JC

Inah possui um bordão que é conhecido por todos na congregação. "Estou cada vez mais jovem e mais bonita", costumava dizer a quem perguntava sobre sua idade.

Atualmente, ela passa seus dias sentada em sua cadeira de rodas enquanto pega sol na área externa que é bastante verde. Algo que não abre mão são suas orações diárias, ainda gosta de manter sua rotina. No auge dos seus 116 anos, Inah continua encarando a vida com o mesmo bom-humor e otimismo que sempre teve. Ela segue servindo de inspiração para quem se depara com sua trajetória.