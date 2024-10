EPTC explica alterações de linhas de ônibus em Porto Alegre

Nas últimas duas semanas, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) – por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) – vem aumentando o número de viagens em algumas linhas de ônibus de Porto Alegre. De acordo com a pasta, estas mudanças ocorrem de forma sistemática, a partir de uma avaliação feita por diversos meios, entre eles os Fóruns de Orçamento Participativo e de Segurança, site da prefeitura e reclamações recebidas por telefone.

Para entender melhor esse processo, o Jornal do Comércio conversou com o gerente de Planejamento de Transportes da EPTC, Flavio Tumelero.



Jornal do Comércio – Como são feitas as avaliações para que ocorram mudanças como essas nas linhas de ônibus da Capital?

Flavio Tumelero – Nós temos aqui na EPTC um setor que faz o dimensionamento do sistema de transportes. Quase que diariamente, a gente verifica os relatórios e faz avaliações de como é que está a situação dos ônibus, se tem superlotação, se precisa fazer algum ajuste e tal. E de tempo em tempo a gente planeja um acréscimo de viagens no sistema. É claro que, para isso, a gente tem que fazer a avaliação financeira. Isso tem sido feito desde o início do (programa) Mais Transporte, e a prefeitura banca parte do custo. Então, toda vez que sobe a quantidade de oferta, a gente tem que ser essa previsão de planejamento.

JC – De que forma as solicitações da população são captadas?

Tumelero – Na verdade, é um conjunto de situações em que se baseia para fazer a avaliação. A gente pega os nossos relatórios, com as informações retiradas dos Fóruns Regionais do Orçamento Participativo e Fóruns de Segurança Pública, e, claro, de reuniões com as comunidades. A gente escuta as principais demandas e avalia o que tecnicamente é mais adequado de fazer. Temos também tem as reclamações que chegam via canal 118 ou 156, e as próprias reclamações que vem pelo via e-mail e site da Prefeitura geram uma solicitação de serviço.

JC – Há um calendário para que isso seja feito?

Tumelero – Esse ano teve toda a peculiaridade por conta do que aconteceu no primeiro semestre (as enchentes de maio), mas esse já é o segundo acréscimo de oferta (de linhas) que a gente faz em 2024. Teve um primeiro em julho, em diversas linhas da Carris. E agora a gente está fazendo o segundo acréscimo, que é parcelado em três vezes: na segunda-feira da semana passada a gente fez um acréscimo de viagem, hoje a gente vai um segundo acréscimo e na semana que vem um terceiro acréscimo deste pacote.

JC – Qual será a quantidade de linhas e de alterações de viagens ao final deste pacote?

Tumelero – Precisamos alterar a programação, mas no geral é mais ou menos em torno de 17 por vez, na semana passada foram 17 e nesta também. Pelo menos em torno de 100, 120 viagens a mais entra na segunda-feira que vem. Vai dar em torno de 4% a mais de oferta no sistema. Isso dá em torno de umas 300, 350 viagens.

JC – Desde quando está sendo feito esse acréscimo?

Tumelero – Isso vem desde 2022, desde que começou o Mais Transporte, que entrou a figura do subsídio no transporte, que a gente vem fazendo uma um acréscimo. É assim escalonado, então a gente vem aumentando a quantidade de oferta. E e o objetivo disso é aumentar o conforto para o passageiro e aumentar o número de pessoas utilizando. Lá no início de 2022, a gente tinha menos de 450 mil passageiros por dia utilizando o sistema por dia. Hoje a gente tá com praticamente 600 mil passageiros. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo vem dando um resultado positivo, porque mais pessoas vêm usando o transporte coletivo.

JC – Qual foi o impacto da pandemia no sistema de transporte público de Porto Alegre?

Tumelero – A gente teve uma queda muito grande que passageiro no período da pandemia. Na verdade, é até difícil a gente comparar hoje com o período pré-pandemia. Mudou muito a quantidade de pessoas interessadas em se locomover na cidade, a forma de locomoção mudou. Hoje, a gente tem muito mais forte do que antes da pandemia a figura do teletrabalho, que chegou para ficar.

Antes a gente tinha em torno de 880 mil passageiros dias. Quando retornou após a pandemia também retornou como alguns cortes de linhas, com um sistema de oferta bastante inferior ao anterior. E o Mais Transporte veio para propiciar essa retomada gradual, trazendo de volta o passageiro para o sistema. Desde o início do programa, já aumentou em torno de 3 mil viagens. E a ideia é continuar aumentando conforme o número de passageiro vir subindo.