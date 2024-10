Inscrições para ano letivo de 2025 da Educação Infantil abrem nesta segunda-feira em Porto Alegre

As inscrições para vagas de educação infantil da rede municipal de Porto Alegre, para o ano letivo de 2025, serão abertas nesta segunda-feira (14), a partir da 0h. Pais ou responsáveis legais por crianças de 0 a 5 anos e 11 meses devem efetuar a inscrição pela internet, por meio do link educacaoinfantil.portoalegre.rs.gov.br. O prazo final é 14 de novembro. Para a inscrição são necessários documento oficial com foto do(a) responsável, certidão de nascimento da criança ou RG com número da certidão e cartão do Bolsa Família (se for beneficiário).