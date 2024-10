Centro comercial Pop Center celebra o Dia das Crianças

O Centro Comercial - Pop Center, promove um dia especial em celebração ao Dia das Crianças, nesta sexta-feira, das 14h às 16h. As atividades, como piscina de bolinhas, pintura facial, cama elástica, além de pipoca e algodão doce para complementar, ocorrerão na passarela e no bloco B, com entrada gratuita. O Pop Center está localizado na avenida Júlio de Castilhos, 235, no Centro Histórico, de Porto Alegre.

Alegria e diversão com entrada gratuita



“Queremos que as crianças e suas famílias tenham um dia mágico, repleto de alegria e diversão. É uma oportunidade para celebrar a infância e também para que os pais possam desfrutar de um momento de lazer com seus filhos”, afirma Elaine Deboni, CEO do Pop Center.