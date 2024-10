Rio Grande do Sul terá centros regionais da Defesa Civil

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quinta-feira (10) a criação de Centros Regionais de Proteção e Defesa Civil em diferentes municípios. A iniciativa busca o fortalecimento das estruturas físicas das coordenadorias regionais, e propiciarão um incremento significativo de recursos humanos em todas as regiões do Estado. As informações são do governo do RS.

A proposta integra uma série de projetos estruturantes incluídos no Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica. No eixo da preparação estão medidas para melhorar o mapeamento, os sistemas de monitoramento e alertas, o incremento da capacidade das forças de resposta e o Programa Estadual de Gestão de Riscos e Desastres, incluindo a melhoria das estruturas físicas e equipes da Defesa Civil.



Estão sendo definidos os municípios que receberão essas estruturas, bem como o cronograma de trabalho para viabilizar as obras necessárias e a contratação das equipes. De acordo com o vice-governador Gabriel Souza, o primeiro município a receber a nova estrutura será Lajeado.



A proposta da instalação dos Centros Regionais é colocar à disposição dos gestores uma infraestrutura para situações críticas, com alta disponibilidade de recursos (diferentes sistemas operacionais) e redundância (em relação à energia e comunicação) – onde seja possível, por exemplo, a instalação de um Gabinete de Crise. O espaço ofereceria capacidade para reunir diferentes recursos humanos, além de coordenação e articulação mais adequadas às instituições e profissionais envolvidos na prevenção, preparação e resposta aos desastres.



