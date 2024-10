Quinta-feira terá céu nublado, chuvas e rajadas de vento no Leste do RS

A quinta-feira (10) será um dia de tempo úmido com muitas nuvens no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, a temperatura novamente irá variar pouco em todas as regiões, com expectativa de uma tarde amena. Na faixa Norte e em parte do Noroeste do Estado, poderá chover forte com temporais isolados e passageiros.

Na grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul, o céu fica nublado por vezes encoberto e há previsão de chuva irregular e falhada, ou seja, em algumas áreas não irá chover. O vento acelera em toda a faixa Leste do Estado com previsão de rajadas ao redor de 60km/h a 80km/h. A temperatura a tarde ficará na casa de 23°C a 25°C na maioria das áreas.



Em Porto Alegre, o dia seguirá muito úmido com predomínio de nuvens. Poderão ocorrer aberturas de sol, mas o tempo não firma na região. Há potencial para pancadas esparsas de chuva, sobretudo à noite. O dia será ventoso. Na sexta-feira (11), aumenta o risco de chuva que poderá ter forte intensidade. O vento persiste na região e a temperatura oscila pouco.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 26°C

Mínima: 16°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 22°C

Mínima: 17°C