Instabilidade e chuva voltam ao Rio Grande do Sul nesta semana

Após um domingo de eleições marcado pelo tempo firme em todo Estado, o clima instável abre a semana no Rio Grande do Sul. Nuvens carregadas deverão trazer pancadas de chuva ao longo do dia, mas com distribuição irregular pelo território gaúcho. Atenção especial para a fronteira Oeste próximo da Campanha. Estas são as regiões mais propícias à chuva, além da possibilidade da ocorrência de temporais. Nas outras áreas, boa parte do dia ainda tem tempo seco e a chuva é mal distribuída. Menor possibilidade para o Noroeste. As temperaturas no território gaúcho oscilam entre 16°C e 27°C.

Já em Porto Alegre, a semana começa com muita nebulosidade, mas ainda com algumas aberturas de sol. No entanto, ao longo do dia a umidade do mar e o avanço de nuvens carregadas pelo interior do Estado fazem com que haja previsão de chuva até o final do dia. Os termômetros na Capital e Região Metropolitana apontam mínima de 18°C e máxima de 22°C.

O tempo segue instável nesta terça-feira (8), com muitas nuvens e chuva ainda em grande número de municípios do Estado. A instabilidade será maior do Centro para o Norte do território gaúcho. Na quarta, deixa de chover em grande parte do Rio Grande do Sul e o tempo apresenta melhoria em diferentes pontos, mas o Norte do estado ainda deve ter um dia de instabilidade com abundante nebulosidade e chuva durante o dia.

A semana que começa marcará ainda uma radical mudança no padrão atmosférico no Brasil após meses seguidos de chuva abaixo da média na maior parte do País e algumas cidades há meio ano sem registro de precipitação. O que vem nesta semana, na prática, vai encerrar a temporada seca e marcará o começo da transição para a estação chuvosa, o período do ano em que mais chove em estados do Norte, Centro-Oeste e o Sudeste.