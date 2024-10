Cid Moreira deserdou filhos e patrimônio seria de R$ 60 milhões, dizem advogados

Os filhos de Cid Moreira, Roger Felipe Naumtchyk, de 47 anos, e o comerciante Rodrigo Razendev Simões Moreira, de 54, que pediram a abertura do inventário do apresentador depois de sua morte, na quinta-feira, foram deserdados pelo pai em testamento público, afirma Davi de Souza Saldaño, o advogado da viúva.

Angelo Carbone, o advogado dos filhos, estimou um patrimônio de R$ 40 milhões em imóveis e R$ 20 milhões em contratos envolvendo direitos autorais de trabalhos para a Globo no documento protocolado na 1ª Vara de Família da Comarca de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

A abertura do inventário ocorreu com o argumento de que Moreira se casou com Fátima Sampaio em regime de separação total de bens, conforme a certidão anexada ao processo. A defesa de Sampaio classificou como "lamentável e inoportuna" a abertura do inventário pelos seus filhos poucas horas após a notícia da morte.

"Ele ( Cid Moreira ) manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão", afirmou. "Todo ano ele refazia o testamento acompanhado de diversos laudos médicos comprovando sua capacidade civil."

"A postura demonstra, de forma indisfarçável, que eles nunca tiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai", disse Saldaño, o advogado da viúva de Moreira. "Roger e Rodrigo moveram diversas ações cíveis e criminais contra o pai e sua esposa Fátima, todas sem sucesso. O Ministério Público observou o desvio de conduta e os acusou pela prática de denunciação caluniosa."

Procurada pela reportagem, Fátima Sampaio, que considera as acusações dos filhos de Moreira caluniosas, não quis comentar o processo do inventário.

Roger e Rodrigo têm um histórico de diversos processos contra o apresentador e Sampaio. Na sexta-feira, Rodrigo enviou à coluna de Mônica Bergamo um vídeo em que afirma estar muito triste com tudo o que está acontecendo.

"Meu pai faleceu e deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Ele não quis se aproximar de mim, não quis falar comigo. A Fátima (Sampaio, viúva de Moreira) também mandava e desmandava em tudo o que ele fazia", diz ele, no vídeo.

Em 2021, Rodrigo e Roger alegaram negligência parental e pediram a interdição judicial do apresentador. Os irmãos afirmavam que a viúva estava usufruindo de forma indevida do patrimônio de Moreira. Segundo eles, Sampaio vendeu 11 dos 18 imóveis do pai, transferiu R$ 40 milhões para o exterior e mantinha o apresentador em cárcere privado.

O casal estava junto desde 2000. Moreira era 36 anos mais velho que Sampaio. Em 2022, Moreira acusou os filhos de agirem por "interesse financeiro" e afirmou ainda que comprovara sua sanidade mental na Justiça.