Fila de espera para mamografia cresce quase 19x em Porto Alegre

No último ano, o número de pacientes na fila de espera por exames utilizados para identificação do câncer de mama apresentou um aumento significativo em Porto Alegre. O mês de setembro fechou com 4.207 pessoas aguardando pela realização de mamografia, enquanto no mesmo período do ano passado, 225 indivíduos estavam na condição, segundo dados obtidos pelo Portal da Transparência da Capital.



Conforme o Ministério da Saúde, toda mulher entre 50 e 69 anos deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar mamografia de rastreamento a cada dois anos. O exame é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja palpável. O exame também é recomendado para mulheres de qualquer idade que já apresentem risco elevado de desenvolver câncer de mama.

diagnóstico Mais de 42 mil pessoas aguardavam por diagnóstico por imagem em setembro de 2024, frente a 15 mil, em 2023. Outras 2,5 mil pessoas buscaram por ultrassonografia mamária, já no ano passado a fila contabilizava 53. A procura por ressonância magnética, no entanto, mostra uma redução de quase 100 pessoas, saindo de 1.509 para 1.402. O aumento, embora menor, também é perceptível na busca por consultas. No mês de setembro, 285 pessoas aguardavam por consultas de ginecologia da mama, enquanto no ano passado foram 272.



Uma iniciativa do Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) com entidades e instituições de saúde, a Coalizão Cidades no Controle do Câncer, busca sensibilizar representantes da administração pública à prevenção e controle da doença. Em Porto Alegre, o documento foi assinado pelos candidatos à prefeitura Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). Além disso, os candidatos a vereador também são procurados para assinar o termo. O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, aumentando a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias.

Como apoio à campanha do Outubro Rosa, o IPE Saúde irá isentar a cobrança de coparticipação em exames de mamografia para usuários com idade entre 40 e 75 anos, em toda rede credenciada. Com a ação, os usuários do IPE Saúde terão acesso facilitado aos exames de mamografia, sem custo adicional. A isenção da coparticipação será válida durante todo o mês de outubro, e os exames poderão ser agendados diretamente nas clínicas e hospitais credenciados.