Faltando 18 dias para a reabertura, Aeroporto Salgado FIlho tem 85% das obras concluídas

A Fraport Brasil, operadora do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, divulgou novas informações a respeito dos trabalhos para a retomada das operações no local. Até o momento, para a reabertura parcial, prevista para 21 de outubro, já foram realizadas cerca de 85% das obras que constam no cronograma de intervenções.

A empresa reforçou ainda que a terceira e última fase das ações para recuperação total do aeroporto está prevista para ser finalizada em 16 de dezembro, com a entrega dos 3.200 metros da pista de pousos e decolagens, recuperação completa dos sistemas de energia e infraestrutura do aeroporto.

A pavimentação da primeira parte da pista será finalizada nos próximos dias. Na sequência, os trabalhos serão direcionados para a implantação da sinalização horizontal necessária para a retomada da operação de pousos e decolagens, no trecho de 1.730 metros da pista que estará em funcionamento a partir deste mês.

Os equipamentos do sistema de iluminação e balizamento de aeronaves que serão utilizados na retomada foram recuperados e estão sendo reinstalados para execução de testes que seguirão ocorrendo nos próximos dias.

A subestação de energia que alimenta os auxílios visuais foi religada e está em fase de testes. Na próxima semana uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fará voos para a verificação de equipamentos que auxiliam nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem. Esta atividade faz parte do processo de homologação da pista, para certificar e autorizar sua operação.

Além da conclusão das intervenções na pista de pousos e decolagens, estão em fase final de recuperação os sistemas de TI, a montagem das escadas rolantes, da esteira de restituição de bagagem e finalização do sistema de abastecimento de energia elétrica do terminal de passageiros.

A operação em pista reduzida terá uma capacidade de receber até 128 frequências diariamente, entre 8h e 22h. As empresas aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos e já estão com as vendas de bilhetes abertas. Até o momento, foi anunciado o retorno das rotas para as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo.