Congresso debaterá desafios da reparação veicular

A segunda edição do Congresso AutoASERV, promovido pela Associação Serrana das Empresas de Reparação Veicular (ASERV), chega como uma confirmação de que a ideia lançada em 2023 deu certo. Com mais tempo de duração e foco também na gestão dos negócios, além da parte técnica, o evento se consolida junto aos profissionais da reparação veicular. A edição deste ano ocorre na sexta e no sábado (4 e 5), no Hotel Travel Inn Axten Caxias do Sul, tendo como tema "O futuro anda com a gente".

O presidente da ASERV, Eduardo Bianchi, destaca como um dos diferenciais deste ano a curadoria dos palestrantes. Em 2023, o foco ficou na parte técnica, e o congresso teve a duração de duas manhãs. Desta vez, haverá mais tempo e novos temas. "Vamos trabalhar uma boa parte do tempo com a gestão do negócio. A programação está repleta de profissionais conceituados também na parte técnica, e o objetivo é atrair o público de fora da Serra Gaúcha", afirma.

Um dos destaques da programação é o piloto de testes do GloboEsporte, Cesar Urnhani. Segundo Bianchi, ele virá para falar sobre as novidades da mobilidade. "Queremos que os associados estejam preparados para as frequentes mudanças no mercado. O número de automóveis per capita vem crescendo e a diversidade de modelos e marcas é enorme", argumenta.

A demonstração ao vivo do sistema adas é outro ponto alto da programação. Alessandro de Souza fará a calibragem de um carro durante o congresso e detalhará o uso do sistema na palestra "Adas sem mistérios". A programação conta com 11 palestrantes divididos em três turnos, e a expectativa é receber mais de 200 pessoas.