Troca de empresa responsável pela merenda afeta escola de Porto Alegre

Estudantes da rede municipal de ensino de Porto Alegre foram surpreendidos nesta terça-feira (1), com a falta de profissionais que realizam o preparo dos alimentos. Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Smed), um novo contrato responsável pela contratação de profissionais auxiliares de cozinha precisou de adaptações. Porém, a oferta de merenda foi impactada, como é o caso da EMEI Mamãe Coruja, no bairro Azenha.“As novas funcionárias deveriam ter iniciado hoje, mas isso não aconteceu, as auxiliares não vieram. Tivemos apenas duas cozinheiras ao longo do dia. Com isso, os alunos foram liberados mais cedo”, relata a mãe de um dos alunos. O novo contratado da Smed, firmado com a empresa NS Serviços & Segurança LTDA, passou a valer a partir desta terça-feira em 22 escolas, sendo 13 são de ensino fundamental e nove de educação infantil. Em nota, a Smed afirmou que “foram necessários alguns ajustes no quadro de prestados do serviço por parte da nova empresa. As adequações devem ser concluídas ainda nesta terça-feira (1) e o atendimento regularizado”.