Outubro começa com volta da chuva e da fumaça ao Rio Grande do Sul

O mês de outubro começa com a chegada de uma frente fria com aumento de nuvens e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (1), as áreas do Oeste e Sul a chuva começa cedo e o dia terá muitas nuvens e pouca oscilação térmica. A temperatura em geral não passa de 25°C. Há risco de temporais isolados. As informações são da MetSul Meteorologia.

Por outro lado, na Metade Norte do Estado o sol aparece entre nuvens e a fumaça chega com densidade reduzindo a visibilidade. A tendência de forte calor entre o Alto Uruguai e as Missões com até 35°C. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas isoladas de chuva que em geral não alcançam a divisa com Santa Catarina. O volume maior de chuva deverá se concentrar entre a Campanha e a Serra sudeste com previsão de 20 a 40 mm.

Em Porto Alegre, o sol predomina em grande parte do dia com sol e nuvens e abafamento. À noite poderá ter aumento de nuvens e poderá ocorrer pancadas esparsas de chuva. Na quarta-feira (2) o tempo fica instável com chuva a qualquer hora. Poderá chover forte, sobretudo, na primeira metade do dia. A temperatura oscila pouco e o vento sul reduz a temperatura.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 35°C

Mínima: 17°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 27ºC

Mínima: 23ºC