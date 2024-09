Rio Grande do Sul tem cerca de 300 vagas em concursos públicos

A semana se inicia com, pelo menos, 284 vagas abertas em concursos públicos no Rio Grande do Sul. Entre as oportunidades, destaque para a seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), com salários que chegam a R$ 10 mil.

Apesar de não contar com postos disponíveis para lotação no RS, um dos processos seletivos mais aguardados, da DATAPREV S/A, segue com o inscrições abertas. Interessados podem se candidatar até 3 de outubro, pelo site da FGV. As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 100,00, e os cargos apresentam remuneração mensal de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62, além de benefícios.

De acordo com o edital, os profissionais deverão atuar nas cidades de Brasília/DF, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Florianópolis/SC e São Paulo/SP. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 17 de novembro de 2024, além de prova de títulos.