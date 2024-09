Escola de Professores Inquietos realiza a 12ª edição do Inteligência Coletiva

Destinada a professores, educadores e demais interessados, o evento Inteligência Coletiva ocorre na próxima quarta-feira (2), das 19h às 21h30min, no Teatro da Unisinos POA, em Porto Alegre. Essa 12ª edição da atividade promovida pela Escola de Professores Inquietos, iniciativa do Colégio Farroupilha, discute “O protagonismo da escola diante de futuros possíveis”. O encontro tem como objetivo explorar as diferentes possibilidades de atuação de instituições de ensino diante dos desafios globais, considerando as transformações socioambientais que impactam nossa sociedade. Para refletir o processo educativo em um contexto de transformações, o encontro reúne os palestrantes Felipe Menezes, Xênia Filippetti, Victórya Leal e Flávia Twardowski.As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online, neste link.