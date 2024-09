No Dia Mundial do Coração, Hospital Moinhos de Vento promove ação sobre saúde cardiovascular

Em alusão ao Dia Mundial do Coração, o Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento promoverá, no próximo domingo (29), no Parque Moinhos de Vento (Parcão), em Porto Alegre, um evento que integrará atividade física e conscientização sobre a saúde cardiovascular. O tema deste ano – “Use para ação” – busca inspirar a população a adotar práticas que beneficiem a saúde do coração. A ação é aberta à comunidade.Uma equipe de profissionais multidisciplinares estará no local, entre 9h e 12h, para aferir a pressão arterial do público gratuitamente, além de repassar orientações sobre a prevenção de doenças cardíacas. Além disso, educadores físicos realizarão sessões de alongamento/treinamento funcional/ginástica laboral no parque. As atividades foram escolhidas por serem acessíveis a pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico e por promoverem benefícios diretos na melhoria da flexibilidade, do condicionamento cardiorrespiratório e na redução do estresse, promovendo o bem-estar e a saúde do coração.