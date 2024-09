Confira como ficará o tempo nesta sexta-feira

Rio Grande do Sul

A frente fria avança entre Santa Catarina e Paraná. O tempo volta a ficar firme na grande maioria das regiões do interior. Por outro lado, na Metade Leste e em parte do Sul a primeira metade do dia terá predomínio de nuvens e pancadas de chuva de fraca intensidade. Não há risco de temporais. Entre a Serra e o Litoral o dia todo será de muitas nuvens e chance de garoa. A qualidade do ar segue boa em grande parte das regiões. A temperatura fica amena por todas as áreas.

Porto Alegre

O tempo fica úmido com muitas nuvens e possibilidade de chuva leve a fraca na primeira metade da sexta. A tarde ocorre melhorias e o sol pode aparecer em alguns momentos. A temperatura fica amena. O fim de semana será de sol e nuvens com maior oscilação térmica.