Serviços de emissão de documentos no Pop Center recebem aumento de público

A procura por emissão de segunda via de documentos no espaço do Tudo Fácil no Pop Center e a emissão do Cartão Teu registraram aumento nos últimos meses. O local não foi afetado diretamente pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, mesmo estando na região central da Capital. Além do acesso facilitado, o Pop Center conta com estacionamento próprio.

"Estamos felizes em poder facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços essenciais", diz a CEO do Pop Center, Elaine Deboni. "Sabemos que muitas pessoas acabaram tendo seus documentos perdidos com a enchente, vemos diariamente uma grande movimentação em busca de fazer documentos aqui nos últimos meses", completa.

O Pop Center fica localizado na avenida Júlio de Castilhos, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações sobre os serviços do Tudo Fácil e do Cartão Teu podem ser obtidas no local e nos respectivos canais de atendimento.