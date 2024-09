Hospital de Clínicas de Porto Alegre lança processos seletivos

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) publicou o edital de processos seletivos para cargo com salários de até R$3,3 mil (cozinheiro) e de R$ 72,98 por hora (médico). Com taxas de R$ 140,00 (nível superior) e de R$ 62,40 (nível médio), respectivamente, as inscrições podem ser feitas pelo site da Faurgs até o dia 21 de outubro. As provas estão previstas para serem realizadas em 24 de novembro.