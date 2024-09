Quarta-feira será de temporais em todo o Rio Grande do Sul

Após uma terça-feira (24) extremamente chuvosa, o Rio Grande do Sul deve ser afetado por novos volumes exponenciais de instabilidade nesta quarta-feira (25). Conforme alerta a MetSul Meteorologia, a situação tende a agravar a realidade principalmente da Região Sul do Estado, que segue em alerta até a quinta-feira (26).

Para esta quarta, modelos projetam entre 100 a 150 mm, com isso, há potencial para inundações, alagamentos e cheia de rios e arroios das regiões Oeste e Campanha, além da Sul. No turno da tarde, a chuva segue, porém com menor intensidade nessas áreas e avança na direção central.

Não se afasta chuva isolada à tarde em outras áreas do Norte do Estado, embora a tendência seja de sol, calor e fumaça. A temperatura varia pouco na Metade Sul e seguirá alta entre o Médio, Alto Uruguai e a região Noroeste com 35 a 37°C.

Na Capital e Região Metropolitana, a previsão é de um dia de sol, muitas nuvens misturadas à fumaça e baixa qualidade do ar. Entre a tarde e à noite poderá ocorrer chuva isolada e passageira, especialmente nos bairros do Sul e Oeste.

Na quinta-feira, a instabilidade cruza o Estado com alerta para chuva volumosa e temporais com potencial para alagamentos em Porto Alegre.