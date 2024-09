Chuvas causam transtornos no trânsito de Porto Alegre nesta terça-feira

Após as fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram Porto Alegre na madrugada desta terça-feira (24), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou, às 8h, 40 ocorrências abertas, sendo um bloqueio total por acúmulo de água, 2 bloqueios totais por árvores caídas na via e 22 semáforos com falha de funcionamento.

A população pode informar as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização e para que a prefeitura possa fazer o atendimento.



Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC monitoram a circulação, orientam a população e, se necessário, realizam ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Acúmulo de água total





• Av. Sertório x av. Rio São Gonçalo.





Ponto com bloqueio total por queda de árvore





• Estrada João Antônio da Silveira

• Felix da Cunha x Almirante Tamandare

Semáforos fora de operação



Região central



• Borges de Medeiros x Riachuelo

• Borges de Medeiros x Salgado Filho





Região Sul



• Padre Cacique x Monroe

• Divisa x Curupaiti

• Oscar Pereira 6158

• Oscar Pereira 7135

• Cruzeiro do Sul x Dona Otilia

• Cruzeiro do Sul x Dona Malvina

• Cruzeiro do Sul x Rua Caixa Economica

• Juca Batista 3450

• Padre Cacique x Fernando Lúcio da Costa

• Cavalhada x Doutor Barcelos



Região Leste



• Protásio Alves x Professor Duplan

• Carlos Gomes x Plinio Brasil Milano

• Protásio Alves x Rua Santa Izabel

• Protásio Alves x Ivo Corseuil

• Protásio x João Guimarães



Região norte



• Baltazar de Oliveira Garcia x Delmar Rocha Barbosa

• Assis Brasil x Sertorio

• Felix da Cunha x Marques do Herval

• Farrapos x Cairu