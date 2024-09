Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça em investigação sobre bets

A Justiça de Pernambuco determinou nesta segunda-feira (23) a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado.

O pedido de prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Na mesma operação, foram presos a influenciadora digital Deolane Bezerra e o dono da bet Esportes da Sorte, Darwin Filho.

A operação não teve as bets como alvo, mas a lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Um relatório da Polícia Civil mostrou, por exemplo, a suspeita de que a organização criminosa lavava dinheiro do jogo do bicho por meio da Esportes da Sorte. Ainda foram detalhadas as suspeitas que levaram ao pedido de prisão contra Gusttavo Lima.

A Justiça também já havia decretado o sequestro de bens, incluindo imóveis, em nome da Balada Eventos e Produções Ltda, empresa do artista. A relação dos bens bloqueados não foi divulgada, segundo a polícia, porque o processo corre em segredo de Justiça. No inicio do mês, foi apreendido em Jundiaí, interior de São Paulo, uma aeronave registrada no nome da produtora. O avião, porém, é operado pela empresa JMJ Participações.

O proprietário da JMJ é José André da Rocha Neto, também dono da Vai de Bet, outro site de apostas online — que tinha Lima como garoto-propaganda e até junho era patrocinador do Corinthians. Há um mandado de prisão contra Rocha Neto desde o dia 4, quando foi deflagrada a operação. No dia da ação policial, o empresário estava fora do País.

A assessoria do artista sertanejo afirmou que o avião foi vendido para a JMJ, mas disse que o registro ainda consta em nome da empresa de Gusttavo Lima enquanto aguardam a documentação sair. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a parte vendedora (a Balada Eventos) ainda detém a propriedade e posse indireta do avião enquanto o pagamento integral não é concluído com a JMJ.