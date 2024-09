CCR ViaSul restringe fluxo na ponte do Rio Taquari pela pista Norte

A concessionária CCR ViaSul, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a BR-386, na região do Vale do Taquari, informa que será necessário bloquear totalmente a pista Norte (sentido interior) na ponte do rio Taquari, no km 350 da rodovia, em Estrela (RS), a partir das 14h deste sábado (21).De acordo com a assessoria da CCR ViaSul, a ação foi tomada após serem detectadas novas alterações nos monitoramentos constantes realizadas pela concessionária na estrutura, que verificaram o surgimento de anomalias mais severas no dispositivo. Assim, as equipes da CCR ViaSul já estão mobilizadas na contratação da empresa que ficará responsável pelas intervenções de reforço em quatro conjuntos estruturais da base da ponte.Fluxo na rodovia será diretamente impactadoPor conta da interdição, o fluxo na rodovia será diretamente impactado, exigindo a implantação do sistema de contrafluxo pela pista Sul (sentido capital), com uma faixa em cada sentido, o que poderá gerar lentidão nos momentos de tráfego mais intenso durante o dia. A concessionária reforça que as ações de recuperação já estão em execução, bem como os serviços de monitoramento permanecem. Inicialmente, o prazo estimado para conclusão das ações está previsto em quatro meses.