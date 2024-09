Com tecnologias do Telessaúde, programa da UFSM atua como resposta à crise climática

Em meio à crise climática vivenciada no Rio Grande do Sul, o Departamento de Estomatologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) desenvolveu um projeto que prevê a melhoria na prestação de cuidados e acesso à saúde, principalmente, no Centro-Oeste gaúcho. Instalado em agosto e com a previsão de dois anos, o programa prevê a instalação de estações de telessaúde.



O “Programa Integrado de Telessaúde: Resposta à Crise Climática no Rio Grande do Sul” envolve o estabelecimento de um centro de saúde digital na universidade, com o objetivo de aprimorar a triagem, o monitoramento e o gerenciamento de pacientes durante as fases de pré-admissão e pós-alta do hospital. Trata-se de uma parceria entre os programas de Programas de Pós-Graduação da UFSM de Ciências da Saúde, Bioquímica Toxicológica, Tecnologias em Rede e Educação.

