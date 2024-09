Estado registrou 160 novos casos de câncer infanto-juvenil em 2024

Anualmente, o Rio Grande do Sul registra, em média, 546 novos casos de câncer infanto-juvenil. Neste ano, até setembro - mês destinado à conscientização da doença -, foram contabilizados 160 diagnósticos, segundo o Painel de Oncologia. Na tentativa de qualificar os atendimentos, o Instituto do Câncer Infantil (ICI), localizado na Região Central de Porto Alegre, trabalha, entre outros pontos, na criação de um sistema de dados.

“Não sabemos quem são as crianças com câncer. Não temos dados dos convênios, são 25% de saúde complementar, isso já está no sistema, mas e o restante?” questiona a médica consultora do instituto, Virginia Nobrega. De acordo com ela, não há uma especificação para compreender, por exemplo, o número de pacientes diagnosticados anualmente com leucemia.



Miguel Freitas Jaenisch - o Miguel cientista, como é chamado -, de sete anos, foi diagnosticado com tumor cerebral em julho de 2023. “Ele teve uma perda motora, até então nunca sentiu nada. Como ele joga futebol, pensamos que tinha se machucado na escola. Me informaram que ele estava 'com o calçado maior que o pé', mas lá no fundo eu sabia que tinha algo errado”, lembra a mãe Nubia Freitas, de Santa Cruz do Sul.