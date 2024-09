Panvel expande programa de saúde mental no Setembro Amarelo

A iniciativa Escuta que Faz Bem, promovida pelo Grupo Panvel, entra na campanha nacional de conscientização Setembro Amarelo e expande suas atividades. Nesta terceira fase da ação, o projeto ganha ainda mais para espaços públicos de grande circulação de pessoas em Porto Alegre, como Rodoviária e Mercado Público, Eldorado do Sul e Canoas.

s escutas são realizadas por profissionais formados em terapia familiar e mediação de conflitos, preparados para acolher e identificar dificuldades emocionais e, de acordo com um protocolo de atuação padrão, encaminhar os casos mais sérios para centros de apoio previamente mapeados. O serviço gratuito visa minimizar os sentimentos de perda e fortalecer os recursos emocionais das pessoas atingidas pelas enchentes, voluntários e população em geral.



Além do suporte presencial, a Panvel Farmácias também está patrocinando sessões online de escutas ativas que já estão em operação pela Plataforma Teledoc, expandindo o programa para toda a população do RS. O agendamento pode ser feito por meio do link , onde também traz informações sobre pontos e horários de atendimento.





Nesta terceira fase, os atendimentos ocorrem nos seguintes períodos e locais:



Porto Alegre:



Mercado Público: até 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h



Rodoviária: até 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h



Shopping Total: até 19/9 - de segunda à sexta-feira, das 12h às 20h



Escola Jean Piaget (bairro Rubem Berta): até 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h





Eldorado do Sul: preparados para acolher e identificar dificuldades emocionais e, de acordo com um protocolo de atuação padrão, encaminhar os casos mais sérios para centros de apoio previamente mapeados. O serviço gratuito visa minimizar os sentimentos de perda e fortalecer os recursos emocionais das pessoas atingidas pelas enchentes, voluntários e população em geral.Além do suporte presencial, a Panvel Farmácias também está patrocinandoativas que já estão em operação pela Plataforma Teledoc, expandindo o programa para toda a população do RS. O agendamento pode ser feito por meio, onde também traz informações sobre pontos e horários de atendimento.até 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17haté 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17haté 19/9 - de segunda à sexta-feira, das 12h às 20haté 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h

Escola La Hire Guerra: até 19/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h



Canoas:

Paróquia Sagrado Coração de Jesus: até 27/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h



Atendimentos online:

Até 27/9, até 27/9 - de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17hAté 27/9, pelo link, de segunda a sexta-feira das 09h às 13h e das 13h às 17h

Entenda o projeto



O projeto começou em junho dentro de cinco filiais da Panvel Farmácias, inicialmente voltado a colaboradores, seus familiares, clientes e voluntários que trabalharam no resgate e auxílio às vítimas das enchentes. Em um segundo momento, esses profissionais passaram a ocupar espaços em frente às lojas, em atendimentos voltados à comunidade.



O projeto Escuta que Faz Bem foi inspirado na política de escuta ativa conhecida como Escuchaderos, aplicada na cidade de Medellín, na Colômbia. No Brasil, a iniciativa é promovida pela Panvel em parceria com o Domus (Centro de Terapia Individual, de Casal e Família), o Coletivo Poa Inquieta e o Pacto Alegre. A ação também conta com o patrocínio da Apsen e apoio do Grupo DOC.



O projeto de escuta ativa integra uma série de ações de apoio aos impactados pelas enchentes a partir do movimento criado pela Panvel chamado “Cuidar do RS Faz Bem”, que cedeu milhares de medicamentos, itens de higiene, além de ter dobrado doações de clientes na ação Troco Amigo, que arrecadou mais de R$ 2 milhões ao estado. O Grupo Panvel agora acelera seu plano de expansão no RS visando a geração de renda da população e mais oportunidades de trabalho.