Avenida Vicente Monteggia terá mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira

Mudanças no trânsito com nova sinalização viária têm início nesta segunda-feira (16), na avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre. Entre as principais alterações, semáforos no cruzamento da avenida Vicente Monteggia com a rua Otto Niemeyer possibilitam disciplinamento viário que contempla todas as conversões veiculares. Foi instalado semáforo com temporizador para a travessia de pedestres na aproximação com a rua Amapá.

O semáforo na Vicente Monteggia com a rua Juvenil Pereira Fraga também será ligado, permitindo a operação do laço de quadra para retorno e acesso seguro à Estrada Aracaju, sentido Centro-bairro, pelas ruas Modesto Pereira Pinto, avenida José Correa da Silva e rua Juvenil Pereira Fraga.

Nova sinalização de trânsito na Avenida Vicente Monteggia PMPA/ Divulgação/Jc

Será implementada a mudança para sentido único na quadra da rua Juvenil Pereira Fraga, entre as ruas Vicente Pereira de Souza e Vicente Monteggia.



A avenida Vicente Monteggia também recebeu lombadas físicas em pontos específicos e revitalização da sinalização horizontal e vertical no trecho entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá.



O itinerário dos ônibus também será alterado para se adequar às novas mudanças no trânsito.