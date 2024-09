IBGE lança processo seletivo com vagas em Canela, Ijuí e Taquara

Estão abertas a partir desta segunda-feira (16) as incrições para processo seletivo simplificado para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) do IBGE com vagas nos municípios de Canela (3) , Ijuí (3) e Taquara (6). Ao todo, são oferecidas 42 vagas, com remuneração de R$ 1.512,38. Não há taxa, e a seleção é feita conforme a escolaridade.

No Rio Grande do Sul, os interessados têm até quinta-feira (19) para se inscreverem presencialmente nas agências do IBGE (de 8h às 17h). No caso das vagas para os municípios gaúchos, as inscrições devem ser nas Agências do IBGE nos seguintes endereços:



• Canela na Av. Osvaldo Aranha , 443, Sala 08, Centro. Canela/ RS. Fone: (54) 98108-3966

• Ijuí na Rua Quatorze de Julho , 471 - Térreo, Centro. Ijuí/ RS. Fone: (55) 3332 7866

• Taquara na Rua Júlio de Castilhos, 2260, Sala 101, Centro. Taquara/ RS. Fone: (51) 3542-1798



Além da remuneração, o cargo inclui de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 1.000,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As funções de um APM são: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.