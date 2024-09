Escola internacional de Porto Alegre exalta a história e a cultura brasileiras

Um mergulho na história e na cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil. Essa foi a proposta do evento “Assembleia Pátria e Farroupilha: Povo Gaúcho, empatia e resistência”, realizado neste sábado (14) pelo Programa de Estudos Brasileiros da Pan American School (PAS) de Porto Alegre. Cerca de 500 pessoas participaram da festividade, que contou com apresentações musicais e de dança, além da exposição de trabalhos dos estudantes.Diretora do Programa Brasileiro, Bárbara Ribeiro conta que os alunos desenvolveram uma série de atividades sobre a importância do 7 de Setembro, que marca a Independência do Brasil, e do 20 de Setembro, data da Guerra dos Farrapos. “Essas são datas específicas da história brasileira que trabalhamos dentro da Escola Internacional, trazendo o contexto local e envolvendo os estudantes de outras nacionalidades. Temos uma proposta interdisciplinar, por isso professores de diferentes áreas contribuíram para promover essa troca cultural por meio do protagonismo dos alunos, que além de apresentarem seus projetos também conduziram o evento”, destaca. A superintendente da PAS, Shaysann Kaun, destaca que esse evento reúne os principais valores da instituição. “Somos uma escola multicultural, inclusiva e open-minded. Hoje tivemos a oportunidade de vivenciar de forma mais concreta essa diversidade junto com a nossa comunidade escolar”, complementa.