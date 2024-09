Prefeitura prorroga Operação Inverno por mais 30 dias em Porto Alegre

Diante do aumento de casos respiratórios devido à piora da qualidade do ar, em função da fumaça das queimadas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre decidiu prorrogar a Operação Inverno por mais 30 dias, até o final de outubro. A operação, que deveria encerrar no dia 30 de setembro, terá investimento adicional entre R$ 500 mil e R$ 800 mil para garantir atendimento à população.Dos 135 leitos hospitalares abertos durante a operação, 103 continuarão ativos nos hospitais da Restinga e Extremo-Sul, Vila Nova e São Lucas da PUCRS. Esses leitos são destinados a internações clínicas, suporte ventilatório pediátrico e UTI pediátrica. O Hospital de Pronto Socorro (HPS) também ampliou 20 leitos permanentes de retaguarda.A Secretaria orienta a população a procurar as Unidades de Saúde mais próximas para casos leves, a fim de evitar a sobrecarga nas emergências e UPAs, que já enfrentam alta demanda, especialmente por pacientes da Grande Porto Alegre. Mais de 25% dos atendimentos na UPA Moacyr Scliar e cerca de 15% em outras unidades, como Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, são de moradores de fora da Capital.Para facilitar o acesso, algumas unidades de saúde seguem com horário estendido até as 22h, atendendo qualquer cidadão, independentemente de cadastro prévio. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento, como o telefone 156.Créditos: Prefeitura de Porto Alegre