Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 7 a 13 de setembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 7 e 13 de setembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Com aeroporto sob comando da Infraero, balões não podem voar em TorresBalonismo está suspenso desde agosto no município do Litoral Norte. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Prefeitura de Torres/Divulgação/JC.2. STF decide que instituições financeiras devem fornecer dados de clientes ao fiscoJulgamento teve o placar de 6 votos a 5. Matéria: Agência. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr/JC.3. Corsan diz que lançamento de efluentes em Tramandaí destravará Litoral NorteAssunto foi debatido em uma reunião de trabalho na Federasul. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC.4. Nova loja de clássica doceria de Porto Alegre ocupa casarão histórico no Moinhos de VentoA operação conceito da Charlie será inaugurada em novembro com empório, cafeteria e espaço para eventos. Matéria: Júlia Fernandes (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Infraero começa obra que permitirá voos comerciais no aeroporto de TorresObras terão um investimento inicial de cerca de R$ 2,5 milhões. Matéria: Bárbara Lima. Foto: Tânia Meinerz/JC.