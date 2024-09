Porto Alegre tem quatro postos de saúde abertos neste fim de semana

Quatro unidades de saúde abrem neste fim de semana dentro da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Neste sábado (14) e domingo (15), funcionam as unidades José Mauro Ceratti Lopes e Bom Jesus, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação, das 10h às 19h.

As unidades Chácara da Fumaça e Conceição abrem apenas neste sábado, no mesmo horário das demais.

O hospital de campanha, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do SUS.

Unidades de Saúde que abrem sábado e domingo, das 10h às 19h

• José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3.330)

• Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410)

Unidades de Saúde que abrem apenas sábado, das 10h às 19h

• Chácara da Fumaça (rua Martim Félix Berta, 2.432)

• Conceição (rua Álvares Cabral, 429)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas

• Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151)

• Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410)

• Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12)

• Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, sem número)

• Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil)

Hospitais 24 horas

• Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, sem número)

• Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)