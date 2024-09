Hospital São Lucas da Pucrs promove mutirão com vagas de emprego

O Hospital São Lucas da Pucrs realizará na próxima segunda-feira (16), das 8h às 12h, a primeira edição do Dia D Trabalhe Conosco. A iniciativa visa engajar a comunidade a participar dos processos seletivos da Instituição. Durante a ocasião, será promovido um mutirão de vagas para a contratação de profissionais e formação de cadastro reserva para áreas administrativa e de apoio.

Neste dia, os interessados devem comparecer com currículo impresso e carteira de identidade (RG) no Parque Esportivo da PUCRS, no 5º andar do prédio 81, localizado na avenida Ipiranga, número 6690, bairro Partenon. O evento abrange as vagas de Faturista, auxiliar de higienização e auxiliar de farmácia.

Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas no site hospitalsaolucas.gupy.io/ ou pelo telefone (51) 3320.3000.