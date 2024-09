Hospital Moinhos de Vento renova parceria com Johns Hopkins Medicine International

O Hospital Moinhos de Vento (HMV) renovou, por mais cinco anos, o acordo de colaboração com a Johns Hopkins Medicine International. O compromisso já existe há mais de dez anos – o Moinhos é o único hospital brasileiro a ser parceiro da instituição norte-americana. Para celebrar a nova etapa, o Moinhos recebeu a visita do vice-presidente de Iniciativas Globais da Johns Hopkins Medicine International, Laurent Moreau, em cerimônia realizada no HMV nesta quinta-feira (5). “A colaboração com a Johns Hopkins foi um marco na nossa instituição, e promoveu trocas de experiências, intercâmbios e uma presença internacional do Moinhos que vem se expandindo ao longo dos anos. Um acordo de sucesso que valoriza, ainda mais, as práticas médico-assistenciais de excelência do Hospital — reforçando o propósito de cuidar das pessoas”, destaca o CEO do Moinhos, Mohamed Parrini. Com a renovação do acordo, o Moinhos desenvolverá, nos próximos cinco anos, diferentes projetos em conjunto com a Johns Hopkins. Neste ano, os dois focos principais são a qualidade e a segurança no ambiente hospitalar, além da promoção da capacitação e formação de jovens talentos médicos por meio do programa de bolsa – que propicia o aperfeiçoamento de conhecimentos em áreas específicas. O profissional enviado será o ginecologista Otávio Al-Alam, do Moinhos, que permanecerá no centro norte-americano por 12 meses, para um fellowship em cânceres ginecológicos.Desde 2013, as instituições trabalham em conjunto para desenvolver especialidades, monitorar e ampliar as melhores práticas assistenciais e para fortalecer a pesquisa e a educação. Nessa última década, foram realizados 54 workshops ou simpósios, 39 observerships, 26 videoconferências e sete rotações de residentes. O Moinhos foi o primeiro filiado da instituição a enviar médicos residentes para aprenderem com os especialistas do Johns Hopkins.