Future Health Forum debate saúde, inovação e tecnologia em Porto Alegre

Porto Alegre recebe nesta sexta-feira (6) e sábado (7) o Future Health Forum, evento que reunirá mais de 300 profissionais das áreas de saúde, tecnologia e academia para discutir os avanços e desafios mais recentes do setor, abrangendo temas como saúde digital, medicina personalizada, big data, entre outros. O fórum será realizado no Teatro do prédio 40 da Pucrs e vai conectar diversas áreas da saúde e tecnologia, promovendo um senso de comunidade e colaboração entre os participantes.

"Acreditamos que a integração entre essas áreas é fundamental para enfrentar os desafios atuais e moldar o futuro da saúde no Brasil e no mundo", diz a oncologista Alessandra Morelle da comissão organizadora e especialista em avaliação de risco de câncer, educação médica e tecnologia em saúde. Alessandra é uma das criadoras do aplicativo Thummi, que monitora pacientes com câncer. A oncologista vai falar no painel "Transformação Digital: Como a inteligência artificial ajuda na Jornada da Paciente com Câncer de Mama".

O Future Health Forum terá a participação do oncologista Federico Losco, da Argentina, que vai falar no painel Big Data, Inteligência Artificial: o Futuro é agora



O engenheiro Ronaldo Aloise Jr., executivo de Gestão de Negócios de Alta Tecnologia, vai falar sobre a Transformação Digital na Saúde. "As tecnologias digitais ajudam a reduzir muito o custo de acesso, consulta, tratamento, logística, monitoração de pacientes para que a boa medicina alcance mais pessoas, mas como fazer isso? Implementar estes novos processos e modelos de negócio é a grande transformação a ser feita", diz o especialista.



O evento espera criar uma comunidade interdisciplinar dedicada a catalisar e acelerar a transição para uma nova era da saúde, colocando o ser humano no centro e aproveitando o potencial da tecnologia para habilitar essa transformação.



A programação completa e as inscrições podem ser conferidas no site futurehealthforum.com.br.

