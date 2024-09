Previsão de chuva para setembro no Vale do Taquari indica alívio em relação a 2023

A previsão de chuvas para setembro de 2024 na região do Vale do Taquari indica um cenário mais tranquilo em comparação ao ano anterior, marcado por enchentes históricas. Segundo a equipe de meteorologia do Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Universidade do Vale do Taquari (Univates), as precipitações esperadas para este mês devem ficar próximas à média climatológica de 192,8 mm, trazendo um alívio em relação às chuvas intensas de setembro de 2023.

Comparativo com a catástrofe de 2023

Em 2023, o mês de setembro foi marcado por precipitações intensas e irregulares, resultando em inundações severas na região. Para 2024, espera-se um padrão de chuva diferente, com volumes baixos no início do mês, acumulando-se no meio e reduzindo no final. Esse comportamento deve diminuir o risco de eventos extremos semelhantes ao do ano passado, embora ainda seja necessário manter a vigilância, especialmente com a chegada da primavera, que tradicionalmente traz tempestades intensas para a região.



Influência dos fenômenos El Niño e La Niña

Atualmente, o cenário climático global se encontra em uma fase de neutralidade em relação aos fenômenos El Niño e La Niña, conforme indicado pelo Centro de Previsão Climática dos EUA (CPC/NCEP). A expectativa é que La Niña possa se desenvolver entre setembro e novembro, com uma probabilidade de 66% de ocorrência, mas com uma intensidade fraca e uma duração limitada. Portanto, o mês de setembro não deverá ser influenciado pelo La Niña, e não deve impactar significativamente a previsão de chuvas para setembro de 2024.



Tendências climáticas recentes e projeções futuras

As análises de longo prazo sugerem que, embora setembro de 2024 deva apresentar precipitações dentro da média, a região do Vale do Taquari pode enfrentar um aumento nas chuvas nos meses seguintes. Estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE indicam uma tendência de intensificação das precipitações no Sul do Brasil, em linha com as mudanças climáticas globais. Relatórios recentes revelam que o volume médio anual de chuvas aumentou até 30% em algumas regiões, reflexo de um clima mais instável e propenso a eventos extremos.



Mudanças no padrão climático e seus impactos

A mudança nos padrões de precipitação já é uma realidade observada nas últimas décadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul e a Região do Vale têm registrado aumento nas precipitações e nas temperaturas médias. Essas mudanças reforçam a necessidade de políticas públicas que considerem a nova realidade climática, adaptando-se a um cenário de maior frequência de eventos extremos.



Previsões regionais e vulnerabilidades

A previsão para setembro de 2024 sugere que as chuvas estarão concentradas principalmente nas extremidades do país, com algumas regiões enfrentando condições de seca prolongada. Áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Norte, que já lidam com déficits hídricos, podem continuar a enfrentar desafios, mesmo com a ocorrência de chuvas esparsas.



Expectativas para a primavera e os desafios climáticos

A primavera de 2024, que começa em setembro, deve trazer um aumento gradual das precipitações, impulsionado pela passagem de frentes frias e ciclones extratropicais. A expectativa é que outubro seja o mês mais chuvoso do ano, seguido por uma ligeira redução em novembro. As populações locais devem estar preparadas para tempestades intensas, ventos fortes e, em alguns casos, granizo, típicos da estação.