Frente fria avança e chuva retorna ao Rio Grande do Sul

Após um dia marcado pelo céu aberto, o Rio Grande do Sul será tomado por uma frente fria nesta quarta-feira. A massa de ar frio invade o território gaúcho logo nas primeiras horas da manhã, provocando a instabilidade nas áreas de fronteira com o Uruguai, com chuvas fortes e possibilidade de temporais.

Na Região Oeste e na Metade Sul, a primeira metade do dia será de aguaceiro, enquanto a Metade Norte registra uma variação de nuvens e uma sensação de abafamento provocado pelo avanço da frente fria no Estado. A amplitude térmica deve ser alta, com temperaturas mínimas próximas aos 5°C e as máximas podendo chegar nos 29°C em alguns pontos.

Entre a tarde e a noite a chuva avança até a divisa com Santa Catarina, mas a tendência na faixa Norte é de menores precipitação em comparação com a Região Sul.

Em Porto Alegre, a chuva também deve estar presente na segunda metade do dia. Não se descarta a possibilidade de chuvas fortes em pontos isolados da Capital. Os termômetros apresentam uma queda, com mínimas de 12°C e máximas de 19°C. Amanhã, o tempo volta a abrir, com o retorno do sol e a manutenção da temperatura registrada hoje.