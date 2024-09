Carro de motorista de aplicativo pega fogo em bairro de Porto Alegre

Susto, trânsito bloqueado e agora uma baita conta. Este é o resumo da cena que chamou a atenção no bairro Santana, em Porto Alegre, onde o veículo de um motorista de aplicativo de transporte pegou fogo na manhã desta terça-feira (3).

O incidente ocorreu na avenida Princesa Isabel, entre as ruas São Luís e Gomes Jardim, um pouco antes das 9h. Os bombeiros chegaram, logo após o fogo começar no carro da marca Fiat, que parou em frente ao prédio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O tráfego, no sentido da avenida Ipiranga para o bairro Azenha, teve de ser desviado pela São Luís, em direção ao bairro, para o trabalho de combate ao fogo. Metade do carro ficou queimado. No asfalto, ficaram os resquícios dos produtos usados para apagar o fogo.

A suspeita dos bombeiros é que um curto circuito no sistema elétrico do veículo pode ter causado o incidente.

O motorista Waldemar Rezende, que reside em Cachoeirinha, disse que o problema começou um pouco antes do trecho onde acabou parando. Rezende conta que fez revisão do veículo há uma semana, por isso ficou surpreso com o que aconteceu.

"Só deu tempo de eu sair e a outra pessoa que estava no carro", recorda.

Na mão de Rezende, estava o celular semi queimado e derretido pelo fogo: "Deixei dentro do carro", conta: "Quando saí estava saindo só fumaça".

Enquanto vislumbrava o veículo queimado, Rezende só se preocupava com dois problemas. Como não tem seguro, não vai conseguir repor o carro para fazer as corridas do app. Além disso, o motorista tem uma conta de R$ 40 mil ainda para pagar do financiamento do carro.