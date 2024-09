Comando de Polícia de Choque tem novo comandante

A Brigada Militar realizou a cerimônia de passagem de comando do Comando de Polícia de Choque (CPChq). O evento foi realizado nesta sexta-feira (30/8), no Campo de Instrução do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), em Porto Alegre. Na ocasião, o coronel Cláudio de Azevedo Goggia transmitiu o cargo ao tenente-coronel Otemar Maia Bianchini.

A ocasião também marcou a ida do coronel Goggia para a Legião Altiva da Brigada Militar. Em sua trajetória de 33 anos na Corporação, o oficial serviu em diversas unidades, entre elas 1º BPM, 20º BPM, 4º RPMon, Gabinete de Comando-Geral, Departamento de Ensino e CRPO Sul. Desde março de 2023, estava à frente do CPChq, coordenando o trabalho de segurança pública nas sete unidades subordinadas: seis batalhões de choque e o 4º Regimento de Polícia Montada (4º RPMon).

Novo comandante estava à frente do 6º Batalhão de Polícia de Choque

O novo comandante será o tenente-coronel Otemar Maia Bianchini, que estava à frente do 6º Batalhão de Polícia de Choque (6º BPChq), de Uruguaiana. Durante a sua trajetória, já foi comandante, no 1º BPChq, do Pelotão de Choque, da 2º Companhia de Choque e da 4º Companhia de Patrulhas Especiais. O oficial também esteve à frente de missões na Força Nacional de Segurança Pública e em projetos especiais, como o Batalhão da Copa 2014.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, destacou, em sua fala, a melhoria constante dos indicadores de resultados na pasta, mesmo após as enchentes, e atribuiu as conquistas ao trabalho dos policiais militares. “Nós tivemos 500 integrantes da segurança pública que perderam suas casas, e eles não têm profissão, têm vocação. Por isso, seguiram trabalhando e defendendo a população gaúcha, mantendo e diminuindo os indicadores de criminalidade, salvando e tendo ações humanitárias”, destacou.

Já o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, que tem trajetória profissional e de vida dedicada à consolidação da doutrina do Choque da BM, falou sobre os valores associados às operações. “O Homem Choqueano é a personificação do trinômio homem-equipamento-treinamento, que caminham juntos. Com união, fé e espírito de corpo, estamos sempre prontos para qualquer missão e não apenas fazemos a missão; nós vivemos a missão”, explicou.

Aniversário do 1º BPChq

O evento assinalou os 60 anos do 1º Batalhão de Polícia de Choque, que tem sede em Porto Alegre. A ocasião teve a entrega da Medalha Mérito de Operações de Choque a 20 agraciados e a entrega da Comenda do 1º BPChq a 39 pessoas pelos relevantes serviços prestados pela unidade.