Com estoques reduzidos, hospitais e Hemocentro apelam por doadores

Os hospitais de Porto Alegre que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o Hemocentro do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta em razão dos estoques limitados de sangue. A proximidade dos feriados do 7 de setembro e 20 de setembro podem agravar mais a situação, uma vez que as doações não poderão ser feitas nestes dias.

• LEIA MAIS: Santa Casa de Porto Alegre faz campanha de doação de órgãos O Hemocentro necessita de reposição de estoque para os tipos O positivo e O negativo. A instituição é responsável pelo fornecimento de sangue, e outros componentes, para 40 hospitais de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Litoral Norte. Em Porto Alegre, o serviço atende a cinco hospitais: Pronto Socorro (HPS), Materno Infantil Presidente Vargas, Independência, Santa Ana e da Restinga Extremo-Sul. As pessoas interessadas em realizar a doação no Hemocentro devem se dirigir à sede da instituição, na avenida Bento Gonçalves, número 3.722, no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os hospitais e o Hemocentro/RS terão dois dias a menos em setembro para doação em razão dos feriados.

Na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a enfermeira Scheila Roberta de Souza, coordenadora do banco de sangue, disse que a situação estava bem complicada quando do período da pandemia da Covid-19 e agora ficou mais crítico com as enchentes de maio. "Percebemos uma diminuição no número de doadores", destaca. Segundo ela, o ideal para manter os estoques é que a instituição de saúde recebesse 80 doadores por dia", explica. O banco de sangue atende oito hospitais em Porto Alegre e mais o Dom João Becker, em Gravataí. Scheila explica que hoje o banco de sangue necessita de todos os tipos de sangue. Entre os motivos apontados para não a doação estão o uso de medicação, gripe, vacinas e situações de comportamento. O banco de sangue da Santa Casa funciona na rua professor Annes Dias, 295, de segunda a sexta-feira das 7h30min até 17h30min e no sábado das 7h30min às 12h.

A gestora do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Patrícia Selteinreich, destaca como ideal que 80 pessoas por dia façam a doação. "Precisamos educar a população para que ela tenha o entendimento da importância da doação de sangue", ressalta. Segundo Patrícia, é crítico os tipos sanguíneo: O, A, B e AB negativo. Quando não realiza campanhas de doação de sangue, o a instituição que funciona na rua São Manoel, 543, no bairro Santana, recebe uma média de 50 pessoas por dia.

O banco de sangue do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) alerta para a necessidade de sangue tipo: O positivo, O negativo e de A e B positivo devido aos baixos estoques. A situação B negativo é considerada crítica. Os doadores podem dirigir-se ao local, no segundo andar do Hospital Conceição, na avenida Francisco Trein, 596, bairro Cristo Redentor, na zona Norte de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h, e aos sábados (exceto feriados), das 7h30min às 12h (são feitos 60 atendimentos no sábado).

No Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, a enfermeira Nádia Calixto destaca que os estoques estão bem críticos e no limite. Ela acredita que a redução na doação tenha a ver com o inverno e as férias escolares. A instituição tem capacidade para receber 20 pessoas por dia e precisa de todos os tipos de sangue. O banco de sangue funciona das 8h às 12h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e das 13h às 17h, nas terças e quartas-feiras, no segundo andar do HPS, no largo Teodoro Herzl, s/nº, no bairro Bom Fim.

Quem pode doar sangue:

O sangue doado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas, plasma e outros) o que poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são utilizados para atendimentos de urgência e realização de cirurgias eletivas nos hospitais e o tratamento de pessoas com doenças crônicas. Os homens podem doar a cada dois meses. Já as mulheres poderão realizar a doação de sangue a cada três meses. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa adulta tem, em média, cinco litros de sangue. Em cada doação, o máximo de sangue retirado é de 450 ml.



O doador não pode estar gripado, nem ter enfrentado uma gripe nos últimos sete dias, nunca ter contraído hepatite, malária ou doença de Chagas; não ser portador do vírus HIV e do HTLV. As mulheres não podem estar grávidas, nem ter tido aborto nos últimos três meses e não podem estar amamentando. Os doadores não podem ter realizado tratamento dentário nos últimos sete dias; não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses; e não ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação e nem ter bebido excessivamente nas últimas 24 horas.